كاتب صحفي: حرب أكتوبر ليس لها مثيل في التاريخ العسكري |فيديو

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى أهمية العمل على وجود وعي يتسم بالنضج فيما يخص حرب أكتوبر، وذلك، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

وأضاف «الطاهري»، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر، أن حرب أكتوبر درس كبير في التحدي ومجتمع صبور وعنده كبرياء وكرامة وعزة نفس والإيمان بالأمة المصرية والقومية المصرية وقوة وعظمة مصر وقدرة جيش مصر العظيم والتخطيط العسكري غير المسبوق.

ليس لها مثيل في التاريخ العسكري

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي، أنّ حرب أكتوبر المجيدة ليس لها مثيل في التاريخ العسكري على مستوى كل مجرياتها، مثل عملية العبور والضربة الجوية بعدما قدّر الاتحاد السوفيتي أن مصر إذا نفذتها فإن خسائرها قد تصل إلى 97%، بالإضافة إلى سلاح المهندسين العسكريين والكباري البرمائية التي بُنيت "في غمضة عين: حتى تعبر الدبابات عليها، ثم عبور الجنود بالقوارب المطاطية والضفادع البشرية التي نفذت مهمة مستحيلة بكل المقاييس وتحطيم خط بارليف.