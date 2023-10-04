محافظ البحر الأحمر يحيي ذكرى نصر أكتوبر بوضع إكليل الزهور على نصب الشهداء

في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، بوضع إكليل من الزهور على نصب الشهداء.

وكان الحدث بمشاركة اللواء محيي سلامة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، والعقيد وائل محمد متولي، قائد قطاع البحر الأحمر العسكري.

تميزت الفعاليات بأداء الفرقة الموسيقية للسلام الوطني وسلام الشهيد، في تقليد عسكري مميز، احتفالًا بتضحيات شهداء مصر في سبيل عزة الوطن ومجده. وقرأ جميع الحضور الفاتحة تكريمًا لأرواح الشهداء.

وفي هذه المناسبة، قدم المحافظ التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أبناء الوطن بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم. كما قدم التهنئة لقوات الجيش والشرطة، معربًا عن امتنانه واحترامه لتضحياتهم المستمرة وواجباتهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وأكد أن مصر تعتز بكل جندي وظابط من شهدائها الأبطال الذين بذلوا حياتهم من أجل الوطن.

شهد الحدث حضور كمال سليمان، السكرتير العام المساعد، والعميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء إيهاب رأفت، مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن، والعقيد جوي اركان حرب هيثم محمد، المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة الساحلية.