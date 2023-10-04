معارض شرس لسياسات بايدن .. زعيم الأغلبية الجمهورية يترشح لرئاسة النواب الأمريكي

أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليس، اليوم الأربعاء، ترشحه لرئاسة مجلس النواب بعد عزل كيفن مكارثي.

وقال سكاليس، في بيان: “بشعور من المسؤولية والالتزام أترشح لمنصب رئيس مجلس النواب”.

وأوضح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، أنه “يعتبر سياسة إدارة الرئيس جو بايدن، التي تدفع الولايات المتحدة إلى حافة الهاوية خطيرة”.

وأضاف سكاليس: “لا يستطيع الأمريكيون تحمل النفقات اليومية، وبالنسبة للكثيرين، أصبح الحلم الأمريكي بعيد المنال بشكل متزايد”.

وتابع: “ديننا الوطني سيشل أحفادنا. حدودنا مفتوحة على مصراعيها ويجب حمايتها. الجريمة آخذة في الارتفاع، ويتم تدمير المدن، وتتدفق المخدرات إلى مجتمعاتنا مباشرة عبر حدود بايدن المفتوحة”.

وأمس، صوّت مجلس النواب الأمريكي، على عزل رئيسه كيفين مكارثي العضو في الحزب الجمهوري، وهذه تعد المرة الأولي في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها عزل رئيس مجلس النواب.

وتم عزل رئيس المجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي بعد تصويت 216 نائبًا لصالح العزل مقابل 210 ضد العزل، وبذلك يكون منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي شاغرًا.