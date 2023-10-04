بعد عزل مكارثي .. مفاجأة بشأن بديل رئيس مجلس النواب الأمريكي

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن الكونجرس الأمريكي لا يزال لا يعرف من يمكنه أن يحل محل كيفن مكارثي كرئيس لمجلس النواب بعد عزله من منصبه في اليوم السابق.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قالت مصادر الحزب الجمهوري، إن المشرعين ستيف سكاليز وكيفن هورن وجيم جوردان يجرون مناقشات مع زملائهم ويفكرون في الترشح للمنصب، لكن من غير الواضح ما إذا كان الثلاثة سيترشحون في النهاية لمنصب رئيس مجلس النواب أو ما إذا كانوا يتطلعون إلى مناصب قيادية أخرى.

وأمس، صوّت مجلس النواب الأمريكي، على عزل رئيسه كيفين مكارثي العضو في الحزب الجمهوري، وهذه تعد المرة الأولي في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها عزل رئيس مجلس النواب.

وتم عزل رئيس المجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي بعد تصويت 216 نائبًا لصالح العزل مقابل 210 ضد العزل، وبذلك يكون منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي شاغرًا.