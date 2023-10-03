الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يفشلون في وقف التصويت على قرار عزل مكارثي

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، فشلوا في وقف التصويت على قرار عزل رئيسه كيفن مكارثي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه مستعد لعزله من منصبه في حالة التوصل إلى نتيجة مناسبة للتصويت.

وقال مكارثي، قبل التصويت: “إذا فقدت وظيفتي بحلول نهاية اليوم، فليكن ذلك”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه “سيواصل الكفاح من أجل المجتمع الأمريكي”.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اعترف بأنه سيفقد منصبه إذا صوت أعضاء الحزب الديمقراطي وخمسة من زملائه الجمهوريين لصالح عزله.

وقال مكارثي: "إذا انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين فسوف يتم عزلي”.