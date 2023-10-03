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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يفشلون في وقف التصويت على قرار عزل مكارثي

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، فشلوا في وقف التصويت على قرار عزل رئيسه كيفن مكارثي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه مستعد لعزله من منصبه في حالة التوصل إلى نتيجة مناسبة للتصويت.

وقال مكارثي، قبل التصويت: “إذا فقدت وظيفتي بحلول نهاية اليوم، فليكن ذلك”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه “سيواصل الكفاح من أجل المجتمع الأمريكي”.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اعترف بأنه سيفقد منصبه إذا صوت أعضاء الحزب الديمقراطي وخمسة من زملائه الجمهوريين لصالح عزله.

قبل التصويت على عزله.. تعليق صادم من رئيس النواب الأمريكي بشأن مصيره

اعتراف صادم من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن عزله من منصبه

وقال مكارثي: "إذا انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين فسوف يتم عزلي”.

مجلس النواب الأمريكي مكارثي

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