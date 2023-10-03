قبل التصويت على عزله.. تعليق صادم من رئيس النواب الأمريكي بشأن مصيره

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لعزله من منصبه في حالة التوصل إلى نتيجة مناسبة للتصويت.

وقال مكارثي، قبل التصويت: “إذا فقدت وظيفتي بحلول نهاية اليوم، فليكن ذلك”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه “سيواصل الكفاح من أجل المجتمع الأمريكي”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بأنه سيفقد منصبه إذا صوت أعضاء الحزب الديمقراطي وخمسة من زملائه الجمهوريين لصالح عزله.

وقال مكارثي: "إذا انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين فسوف يتم عزلي”.

وأضاف أنه “واثق من قدرته على الجلوس على كرسي رئيس البرلمان دون مساعدة الحزب الديمقراطي”.