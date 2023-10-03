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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل التصويت على عزله.. تعليق صادم من رئيس النواب الأمريكي بشأن مصيره

كيفين مكارثي
كيفين مكارثي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد لعزله من منصبه في حالة التوصل إلى نتيجة مناسبة للتصويت.

وقال مكارثي، قبل التصويت: “إذا فقدت وظيفتي بحلول نهاية اليوم، فليكن ذلك”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أنه “سيواصل الكفاح من أجل المجتمع الأمريكي”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بأنه سيفقد منصبه إذا صوت أعضاء الحزب الديمقراطي وخمسة من زملائه الجمهوريين لصالح عزله.

اعتراف صادم من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن عزله من منصبه

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وقال مكارثي: "إذا انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين فسوف يتم عزلي”.

وأضاف أنه “واثق من قدرته على الجلوس على كرسي رئيس البرلمان دون مساعدة الحزب الديمقراطي”.

رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي

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