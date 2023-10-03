اعتراف صادم من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن عزله من منصبه

اعترف رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيفقد منصبه إذا صوت أعضاء الحزب الديمقراطي وخمسة من زملائه الجمهوريين لصالح عزله.

وقال مكارثي: "إذا انضم خمسة جمهوريين إلى الديمقراطيين فسوف يتم عزلي”.

وأضاف أنه “واثق من قدرته على الجلوس على كرسي رئيس البرلمان دون مساعدة الحزب الديمقراطي”.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن التصويت على عزله سيتم اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، انتقد مكارثي، النائب الجمهوري، مات جايتز، في إطار محاولة الأخير عزل مكارثي من منصبه.

وقال مكارثي لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية: ”لقد خطط مات جايتز للقيام بذلك منذ البداية"، مضيفا أن "لديه أشياء شخصية في حياته ويواجه تحديات في ضوئها".

وأضاف أن “محاولة النائب الجمهوري أمر مربك لعمل المجلس والاستمرار في الحفاظ على تمويل الحكومة إلى ما بعد الأسابيع القليلة المقبلة”.