حرب أبدية جديدة.. أمريكا تتسبب في كارثة عالمية

ذكرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا حولت الصراع المسلح في أوكرانيا إلى "حرب أبدية" جديدة.

وأوضحت “فوكس نيوز”، أن "أوكرانيا أصبحت رسميًا حرب أمريكا الجديدة التي لا نهاية لها".

وأشارت إلى أن أوكرانيا أصبحت الآن هاجسا جديدا للبيت الأبيض، يمكن استخدامه لأغراضه الخاصة، مشيرة إلى أن أمريكا ودول غربية أخرى تتوقع أن يستمر الصراع مع روسيا لعدة سنوات.

وأكدت “فوكس نيوز”، أن إدارة الرئيس جو بايدن تكرر نفس السيناريو الذي نفذته إدارات الرؤساء الأمريكيين السابقين، الذين شنوا عمليات عسكرية في دول مثل أفغانستان والعراق.

وأضافت: “نهاية هذا السيناريو قد تتكرر أيضاً، والتي لم يتحقق خلالها أي نصر وهدرت مليارات الدولارات”.

وأشارت إلى أن "المليارات القادمة من أمريكا إلى الحكومة الأوكرانية في شكل "دعم اقتصادي"، وضمانات أمنية طويلة الأجل، وأعمال الترميم التي بدأت بالفعل، لا يمكن إلا أن تثير شعوراً بأننا قد مررنا من قبل".