“فوربس” تكشف عن قائمة أغني رجال أمريكا

بقي رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركتي تسلا وسبيس إكس، في المركز الأول في قائمة أغنى الأشخاص في الولايات المتحدة، ولم تتغير ثروته منذ عام 2022 على الرغم من شراء تويتر وتقدر بنحو 251 مليار دولار، وفقا لمجلة “فوربس” الأمريكية.

وحسب “فوربس”، صعد جيف بيزوس، مؤسس أمازون ورئيسها السابق، إلى المركز الثاني، حيث ارتفعت ثروته إلى 161 مليار دولار من 151 مليار دولار في عام 2022.

وأشارت “فوربس” إلى لاري إليسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة أوراكل، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، حيث تقدر ثروته بـ158 مليار دولار.

وجاء في المركز الرابع المستثمر الأمريكي المعروف وارن بافيت بثروة بلغت 121 مليار دولار مقابل 97 مليار دولار في العام السابق.

في المركز الخامس الرئيس السابق لشركة “ألفابت”، الشركة الأم ل”جوجل” ، لاري بيج 114 مليار دولار من 93 مليار دولار.

واحتل بيل جيتس المركز السادس، حيث زادت ثروته إلى 111 مليار دولار من 106 مليارات دولار في وقت 2022.

واحتل المركز السابع رئيس “الفابت” السابق سيرجي برين، الذي شارك في تأسيس “جوجل” مع بيج، حيث قدرت “فوربس” ثروة برين بمبلغ 110 مليارات دولار، نمت بمقدار 21 مليار دولار منذ العام السابق.

ومن بين العشرة الأوائل رئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرج، بثروة بلغت 106 مليار دولار، بزيادة من 57.7 مليار في العام السابق.