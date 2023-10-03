المدير التنفيذي لـ إكس: التطبيق يخسر مستخدمين يوميا منذ استحواذ إيلون ماسك

كشفت الرئيس التنفيذي لشركة X (تويتر سابقًا)، ليندا ياكارينو، ، في مقابلة مع Code 2023 أن الشبكة الاجتماعية للتدوينات القصيرة فقدت 11.6 % من مستخدميها النشطين يوميًا منذ استحواذ إيلون ماسك عليها، لافتة أن عدد المستخدمين انخفض من 254.5 مليون إلى 225 مليون مستخدم، حسبما ذكرت قناة NDTV.

وأضافت الرئيس التنفيذي لشركة X خلال مقابلة في Code 2023 ، أن إدارة إكس لاحظت انخفاضًا بنسبة 3.7 % مقارنة بأرقام العام السابق، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 15 مليون مستخدم، وذكرت أيضًا أن هدف X هو تحقيق الربحية بحلول عام 2024، مشددة على أن 90% من أفضل 100 معلن قد عادوا إلى المنصة في الأسابيع الـ 12 الماضية.

X

وبحسب ما ورد، أكدت "ياكارينو" أنها تولت منصبها كـ مدير تنفيذي في X منذ 12 أسبوعًا فقط، وكشفت أيضًا أن X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، شهدت انخفاضًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وفي العام السابق، شارك إيلون ماسك سلسلة من التغريدات تشير إلى أن تويتر كان لديه 254.5 مليون مستخدم نشط يوميًا في الأسبوع الذي سبق استحواذه.

وفقًا لما أوردته The Information، قامت X لاحقًا بتعديل عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 245 مليونًا. خلال المقابلة، ذكرت "ياكارينو" أن X لديها حاليًا 225 مليون مستخدم نشط، ومع ذلك ذكرت نطاقًا يتراوح بين "200 إلى 250 مليون" مستخدم نشط يوميًا في وقت سابق من نفس المحادثة.

وبحسب تقرير لموقع Mashable، شاركت ليندا ياكارينو إحصائيات تشير إلى أن X تشهد انخفاضًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا، يصل إلى الملايين أو ما يقرب من 3.7% منذ استحواذ إيلون ماسك.

ويشير التقرير إلى أن أرقام المستخدمين النشطين يوميًا قد انخفضت حتى إلى أقل من الأرقام التي كشف عنها ماسك العام الماضي. وفي منتصف نوفمبر 2022، أبلغ تويتر، تحت قيادة ماسك، عن 259.4 مليون مستخدم نشط يوميًا، وبعد ذلك بفترة وجيزة، عانت المنصة الاجتماعية من خسارة ما يقرب من 15 مليون مستخدم، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.6% تقريبًا.