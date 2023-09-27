أكثر وسيلة لنشر الإشاعات.. المفوضية الأوروبي تحذر إيلون ماسك بسبب «إكس»

قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، إن منصة إكس تحتوي على أكبر نسبة من المعلومات المضللة والكاذبة، مقارنة بغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، والتي خضعت لتحليل أجراه الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت جوروفا إن منصة إكس، التي لم تعد من ضمن مدونة قواعد الممارسات التابعة للاتحاد الأوروبي، هي أكبر وسيلة تواصل اجتماعي تحتوي على أكبر نسبة من المنشورات التي تتضمن معلومات خاطئة ومضللة.

وأضافت جوروفا أن إيلون ماسك، مالك منصة إكس، يعلم أنه لن يفلت من المحاسبة بانسحابه من مدونة قواعد الممارسات، إذ بات لدي الاتحاد الأوروبي الآن قانون للخدمات الرقمية مطبق بالكامل.

وتابعت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: "رسالتي إلى إكس، هي: عليكم الامتثال إلى قانون الخدمات الرقمية الصارم في الاتحاد، وسنراقب ما تقومون به".

وحذّرت جوروفا من الخطر الذي تمثله تكتيكات روسيا عبر الإنترنت، لافتة إلى أن روسيا خاضت حربا فكرية؛ لتلويث فضاء المعلومات في الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات جوروفا؛ بعدما سلّمت شركات التكنولوجيا الـ 44 التي ما زالت موقّعة على مدونة قواعد الممارسات- وبينها ميتا المالكة لـ فيسبوك، وجوجل المالكة لـ يوتيوب، وتيك توك الصينية، أولى تقاريرها الكاملة عن الامتثال لمدونة قواعد الممارسات.

وكشف التحليل الذي أجراه الاتحاد الأوروبي على مدى 3 أشهر في إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا، أن منصة إكس تخلفت إلى حد كبير على صعيد الالتزام بمدونة قواعد الممارسات التي وضعها الاتحاد الأوروبي والمتّصلة بمعايير مكافحة التضليل.

وكانت إكس واحدة من عشرات الشركات التي تدير شبكات اجتماعية والتي وقّعت على مدونة قواعد الممارسات الطوعية عند إطلاقها عام 2018، ولكن بعد أن استحوذ عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي غير اسمها إلى إكس، انسحبت الشركة من مدونة القواعد الأوروبية.