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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأوكراني يرد علي سخرية إيلون ماسك من زيلينسكي

صدى البلد

اتهم البرلمان الأوكراني، إيلون ماسك، بنشر الدعاية الروسية بعد أن بدا وكأنه يسخر من نداءات فولوديمير زيلينسكي للحصول على المساعدة في زمن الحرب.

 

في وقت سابق من اليوم، نشر الملياردير الأمريكي صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الرئيس الأوكراني مع تعليق توضيحي يقول: "عندما تمر خمس دقائق ولم تطلب مليار دولار من المساعدات". 

 

نشر البرلمان الأوكراني صورة للملياردير الأمريطي إيلون ماسك، مع تعليق: "عندما تمر خمس دقائق ولم تنشر الدعاية الروسية". 

 

يمتلك ماسك شركة سبيس أكس، التي توفر خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعيةعبر شركة  ستار لينك والتي تعتبر حيوية لجهود الدفاع في أوكرانيا، لكن تدخلاته أثارت غضب كييف منذ بدء الغزو الروسي.

 

 جذير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولي التي يسخر فيها ماسك من الرئيس الأوكراني، حيث علق في يونيو الماضي برمز تعبيري لوجه يرتدي نظارة على قرار الرئيس الأوكراني، بإلغاء الانتخابات في أوكرانيا.

كما أيد رجل ماسك مطالبة أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بوقف المساعدات المالية الأمريكية إلى أوكرانيا.

البرلمان الأوكرانى إيلون ماسك زيلينسكي الحرب

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