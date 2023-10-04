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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واقعة السنترال .. أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف مفاجأة عن فيلم الممر

صدى البلد

علق اللواء محيي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر والصاعقة المصرية، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

 

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وقال محيي نوح في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الشؤون المعنوية كانت تشرف على فيلم الممر الذي يجسد بطولات القوات المسلحة".

 وأضاف محيي نوح:" جلست مع المخرج  شريف عرفة وتحدثت معه على تفاصيل فيلم الممر وشرحت له كافة الخطوات التي كنا ننفذها أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ".

وتابع محيي نوح:" قابلت كافة الممثلين المشاركين في الممرة وتلقيت أسئلتهم عن أدوارهم في الفيلم وجاوبتهم وكانوا يرغبون في التعرف على طبيعة المهام الموكلة لكل فرد أثناء العمليات العسكرية التي كان يتم تنفيذها قبل حرب أكتوبر".

وأكمل محيي نوح :" شريف عرفة طلب التعرف على تفاصيل واقعة السنترال في المنصورة والتي تم تجسيدها في فيلم الممر وكنت انا صاحب الواقعة الحقيقية ".

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