الشهيد الحي: كنا على الجبهة في حرب أكتوبر لتحقيق النصر أو الشهادة

علق المقاتل عبد الجواد سويلم أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بالشهيد الحي ، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال عبد الجواد سويلم في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" لازم كلنا نهنيء بعضنا بانتصارات نصر أكتوبر ".

وأضاف عبد الجواد سويلم:" كلنا كنا متواجدين على الجبهة لتحقيق النصر أو الشهادة ومحدش فكر في العودة أو الهزيمة".

واكمل عبد الجواد سويلم:"أنا مش مصدق إني بحضر اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر ".

ولفت عبد الجواد سويلم :" شعرت بسعادة كبيرة أثناء تكريم الرئيس السيسي لي"، مضيفا:" في حرب الاستنزاف تعرض لإصابة خطيرة بعد إصابة صاروخ لي وتم إخلائي آنذاك بمعجزة".