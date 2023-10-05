تفاصيل صفقة إمداد أمريكا بذخائر إيرانية لأوكرانيا للمرة الأولى

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، إمداد أوكرانيا بأسلحة خفيفة وذخائر، قالت إنه "تم مصادرتها من إيران".

وقالت المتحدثة باسم القيادة المركزية الأمريكية أبيجيل هاموك، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسليم هذه الأسلحة والذخائر الإيرانية المضبوطة إلى أوكرانيا، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذه الطلقات التي جرى نقلها إلى أوكرانيا هي من عيار 7.62 ملم، وتتناسب أكثر مع بنادق كلاشنيكوف. ولا تزال أوكرانيا، باعتبارها جمهورية سوفياتية سابقة، تعتمد على كلاشنيكوف في العديد من وحداتها.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن من المتوقع أن تشمل الأسلحة قطعاً صغيرة مثل البنادق، ومن غير المرجح أن تحدث فرقا كبيراً في ساحة المعركة، في وقت أصبحت فيه الأسلحة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي على رأس قائمة مطالب أوكرانيا.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 300 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة والقنابل اليدوية كجزء من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية.

أشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية هي من صادرت في ديسمبر الماضي 1.1 مليون طلقة من سفينة كان يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لـ"تسليح الحوثيين في اليمن"، ما يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واعترض الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركز في الشرق الأوسط وحلفاؤه، العديد من السفن التي يعتقد أنها تنقل أسلحة وذخيرة من إيران إلى اليمن.

وضبطت قوات خاصة فرنسية في يناير الماضي، سفينة محملة بأسلحة وذخائر، قالت إنها "إيرانية كانت متجهة إلى اليمن"، فيما قالت البحرية الملكية البريطانية في مارس الماضي، إن إحدى سفنها الحربية صادرت أسلحة إيرانية، تشمل صواريخ موجهة مضادة للدبابات.