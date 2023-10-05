صحف الإمارات| دبي تحطم 339 رقماً قياسياً عالميا.. فرق الإنقاذ تعثر على 181 مفقودا في فيضانات ليبيا

تناولت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة البيان

وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية دبي بأنها تُعد بمثابة نقطة تقاطع عالمية، كما وصفتها أيضاً بأنها متألقة، زاهية ومتفوقة على كافة منافسيها إلى درجة مخيفة.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن دبي عندما تحلم، تتحول كافة أحلامها إلى حقائق والدليل على ذلك أنها حطمت 339 رقماً قياسياً حتى الآن.

ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن دبي بعنوان «دليل إلى وجهات دبي من مقيم بها يتجاوز ناطحات السحاب والأرقام القياسية».

وذكرت أن دبي توجد بها بالفعل المميزات التي اقترنت بها في وسائل الإعلام العالمية كناطحات السحب والمشروعات التي حطمت كافة الأرقام القياسية العالمية، وأيضاً المطاعم التي تقدم لروادها أطعمة ومشروبات مزينة بطبقات رقيقة بخيوط الذهب، وما إلى ذلك من مظاهر الفخامة التي لطالما ترددت عن دبي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي خبر آخر، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم ولا يزال 102، بينهم 22 من أفراد الجيش، في عداد المفقودين في شمال شرق الهند اليوم الخميس بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة في ارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية مما أدى إلى حدوث فيضانات في واد جبلي.

ولفتت السلطات إلى أن الكارثة، التي تسببت في أضرار لنحو 22 ألف شخص، هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب آسيا ويرجع السبب فيها إلى تغير المناخ.

وقال متحدث عسكري عبر منصة إكس، تويتر سابقا "تجري عمليات البحث وسط استمرار هطول الأمطار وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا فضلا عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق".

وتسببت عاصفة في سقوط كميات هائلة من الأمطار خلال فترة وجيزة على بحيرة لوناك الجليدية أمس الأربعاء، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة في وادي تيستا الواقع على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين.

وقالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الولاية إن 26 شخصا أصيبوا فيما فقد 102 حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. كما جرفت المياه 11 جسرا.

صحيفة الإمارات اليوم

تسلّم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد للدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب بن زايد خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، بالسفراء الجدد، معرباً عن أمنياته لهم التوفيق في أداء مهامهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم، بما يعود بالخير على الجميع، مؤكداً أنهم سيجدون الدعم من جميع الجهات المعنية لتسهيل عملهم، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على ترسيخ جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم.

فقد تسلّم رئيس دولة الإمارات أوراق اعتماد كل من سفير دولة قطر سلطان بن سالمين المنصوري، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية مارتينا سترونغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لوسي بيرجر، وسفير أنتيجوا وباربودا جابريت بوتساني، وسفيرة جمهورية لاتفيا دانا جولدفينشا، وسفير مملكة النرويج أولاف ميكلابست، وسفيرة جمهورية قبرص ميروبي كريستوفي، وسفير الجمهورية التشيكية جوزيف كوتسكي، وسفير جمهورية ألبانيا ريدي كورتيزي، وسفير جزر الباهامس طوني جودي، وسفير نيبال تيج بهادور، وسفير المجر كاروي باناش.

وفي خبر آخر، أفاد «مؤشر مديري المشتريات» (PMI) الإماراتي، بوجود تحسّن في معدل ثقة الشركات، ووصل إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس 2020، بوجود ارتفاع أقوى بكثير في حجم الأعمال الجديدة بالشركات غير المنتجة للنفط، خلال شهر سبتمبر، حيث أدى انضمام عملاء جدد والأسعار التنافسية والظروف الاقتصادية الأساسية القوية إلى تعزيز الطلب.

وتفصيلاً، أشار «مؤشر مديري المشتريات» (PMI) الإماراتي، بوجود ارتفاع أقوى بكثير في حجم الأعمال الجديدة بالشركات غير المنتجة للنفط، خلال شهر سبتمبر، حيث أدى انضمام عملاء جدد والأسعار التنافسية والظروف الاقتصادية الأساسية القوية إلى تعزيز الطلب. وارتفع الإنتاج بسرعة أكبر، كما ارتفع مستوى الثقة، في حين أدى النمو القوي في شراء مستلزمات الإنتاج إلى زيادة ضغوط الكلفة. ومع ذلك، تراجع معدل التوسع في كل من المخزون والتوظيف.

وسجل «مؤشر مديري المشتريات» الرئيس (PMI) للإمارات - المعدل موسمياً التابع لشركة (S&P Global)، وهو مؤشر مركّب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً من 55 نقطة في شهر أغسطس إلى 56.7 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى توسع قوي ومتسارع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة البالغة 1.7 نقطة في المؤشر الرئيس مدفوعة بشكل كبير بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، الذي ارتفع بمقدار أكثر من سبع نقاط، مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 2019.

وأشار هذا المؤشر إلى تحسّن كبير في تدفقات الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر، حيث أشارت 38% من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة شهرية، مقابل 8% شهدت انخفاضاً.

صحيفة الخليج

أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة، في العثور على 181 مفقودا نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا الشقيقة، وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي المناطق أكثر تضرراً.

وساهم فريق البحث والإنقاذ الإماراتي بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة، في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والاغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث والأشلاء من المنازل وعلى ساحل البحر وتحت الركام، ويتركز عمل الفرق الآن من أجل التعرف على الضحايا من خلال الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI).

وفي خبر آخر، أعلنت لندن أن موسكو تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية من أجل منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممر الحيوي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: «معلومات استخبارية تشير إلى أن روسيا تسعى إلى استهداف سفن مدنية تستخدم الممر الإنساني في أوكرانيا من أجل تعطيل تصدير الحبوب الأوكرانية».

وأضافت أن موسكو «سترغب حتماً في تجنب إغراق سفن مدنية علناً وستتهم كذباً أوكرانيا بالوقوف خلف أي هجوم».

وأوضحت الوزارة أن بريطانيا قررت نشر هذه المعلومات الاستخبارية السرية لأنها تريد فضح التكتيكات الروسية ومنع وقوع مثل هكذا حادث.

وأضاف البيان أن لندن تعمل مع أوكرانيا وشركاء آخرين لوضع تدابير لتحسين سلامة النقل البحري.