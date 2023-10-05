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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كان بها طفل

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

في نفس اليوم..مصير
في نفس اليوم..مصير مأساوي لـ سارق سيارة بها رضيع ثم بنكا

كشفت شرطة ولاية كونيتيك الأمريكية عما حدث لـ سارق سيارة كان يوجد بها رضيع يبلغ من العمر 17 شهرا ثم بنكا بعد ذلك قبل أن يلقى مصيره المأساوي في نفس اليوم. 

 

وأوضحت شرطة الولاية الأمريكية أنها تلقت بلاغا بعد الساعة التاسعة صباحا بقليل يفيد بأن شخصا ما سرق سيارة من خارج المدرسة وكان بها طفل في المقعد الخلفي. 

 

وتابعت الشرطة وفق ما نقلته قناة محلية: “بعد فترة قصيرة أمس الأربعاء، تلقت الشرطة تقارير منفصلة عن عملية سطو على بنك واصطدام سيارة بشجرة”.

تفاصيل 

وواصلت قوات الشرطة: "بينما جمع الضباط المعلومات في كل موقع، أصبح من الواضح أن الحوادث الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض".

وتعتقد قوات الشرطة أن المشتبه به سرق السيارة أمام المدرسة قبل أن يسطو على البنك، ثم هرب بعد ذلك واصطدم بالسيارة المسروقة، وكان الطفل لا يزال بداخلها، لافتة: “الطفل كان مستيقظا ومستجيبا بعد الحادث الذي وقع في وندسور شمال هارتفورد”.

وأعلنت وفاة المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في مكان الحادث، فيما انتقلت والدة الطفل إلى مكان الحادث حيث رافقت رضيعها إلى المستشفى.

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ولاية كونيتيك الأمريكية سائق سيارة رضيع سرق السيارة مدرسة بنك ولاية كونيتيك الأمريكية

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