انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع احتياطي البنزين في أمريكا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ونواتج ‏التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين الأسبوع ‏الماضي.‏



وتراجعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 414.1 مليون ‏مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع قدره 400 ألف.‏



وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينغ ‏بولاية أوكلاهوما ارتفعت 132 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر ‏أيلول.‏



وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض 463 ألف برميل يوميا في ‏الأسبوع الماضي.‏



وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 2.2 نقطة مئوية خلال الأسبوع.‏



وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 6.5مليون برميل ‏إلى 227 مليونا، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز زيادة ‏قدرها 200 ألف.‏



كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل ‏الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 118.8 ‏مليون، مقابل توقعات بانخفاضها 300 ألف.‏



وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض 1.96 مليون ‏برميل يوميا.‏