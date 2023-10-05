حاربوا روسيا.. هيلاري كلينتون توجه رسالة خطيرة للمواطنين الأمريكيين

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، إنها تعتقد أنه من الضروري محاربة الشعبية المتزايدة لموقف روسيا بين الأمريكيين.

وأوضحت كلينتون، خلال مقابلة مع شبكة “بي بي إس”: "بصراحة، لا أفهم أن يقف أي أمريكي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكننا رأينا ذلك وسمعناه وعلينا أن نحاربه".

ووفقاً لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، فإنها تشعر بالارتباك عندما "ترى الأمريكيين في مواقع المسئولية يتحدثون عن الكيفية التي لا ينبغي لنا بها أن ندعم شعب أوكرانيا".

وأضافت كلينتون في حديثها عن المناقشات الحالية في الكونجرس الأمريكي بشأن المساعدات المطروحة لـ أوكرانيا: "هناك انقسام سياسي أيديولوجي وحزبي للأسف".

وفي 10 أغسطس الماضي، طلبت الإدارة الأمريكية 13 مليار دولار كمساعدة عسكرية طارئة لكييف و8.5 مليار دولار كمساعدة اقتصادية وأمنية لـ أوكرانيا وعدد من الولايات الأخرى من الكونجرس كنفقات إضافية من الميزانية الفيدرالية.