بعد تهكمها على بوتين.. الكرملين يذكّر هيلاري كلينتون بـ هفوة 2009

علق الكرملين، اليوم الأربعاء، على تهكم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو".



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن موسكو تذكرت هفوة عام 2009 عندما تم تسمية زر رمزي مصمم ليكون دلالة على "إعادة ضبط" العلاقات الأمريكية الروسية، ولكنه استبدل بملصق "حمولة زائدة" باللغة الروسية.

وجاء تعليقه بعد يوم واحد من سخرية كلينتون من بوتين بسبب توسع حلف شمال الأطلسي - الذي تعارضه موسكو بشدة - بقولها "وا اسفاة، فلاديمير. لقد جلبت ذلك لنفسك".

وعلى هامش مؤتمر لإزاحة الستار عن لوحة البورتريه الرسمية لها في وزارة الخارجية، تابعت كلينتون: "لقد كانت نقطة خلافية. ولطالما قلنا إن أحداً ليس مجبرا على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"، في إشارة إلى قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى التكتل الدفاعي.