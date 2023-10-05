الوضع حرج.. دعوات لعقد اجتماع عاجل في أوكرانيا بسبب كارثة بالجيش

طالب نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي جونشارينكو، بعقد اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي بسبب الوضع الحرج على الجبهة وفي الجيش الأوكراني.

وكتب جونشارينكو: "المدفوعات في الجيش عبارة عن فوضى كاملة. لا توجد حتى الآن تغييرات في ترتيب تعبئة المجندين، والتسريح أيضًا. لماذا يجلسون في العبودية لمدة ثلاث سنوات؟ لماذا؟"

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص ينتظرون منذ أشهر وحتى سنوات للحصول على صفة المقاتلين.

وأضاف: "أتحدث كثيرًا مع الجيش.. الوضع حرج. لسوء الحظ، ليس فقط في الدعم والمدفوعات. الوضع حرج على الجبهة أيضًا. نحن بحاجة إلى الخروج إلى الناس وقول كل شيء بصراحة”.