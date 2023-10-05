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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة زيلينسكي.. انطلاق اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية لدعم أوكرانيا في إسبانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

انطلق، اليوم الخميس، اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث دعم أوكرانيا، والمقام في مدينة غرناطة في إسبانيا.

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إن إسبانيا تعبر عن دعمها لـ أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.

وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية في كلمته، أن الاجتماع سيناقش التصدي للاستخدام غير المشروع للقوة من قبل روسيا ضد أوكرانيا.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني، إلى أنه يجب أن نعمل معا لبناء مستقبل أفضل لـ أوروبا.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام عالمية، بأن رئيس أذربيجان إلهام علييف، رفض حضور اجتماع إسبانيا ولقاء قادة أرمينيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قرر علييف، عدم حضور حدث بوساطة الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، حيث كان من الممكن إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الأذربيجانية، اليوم الأربعاء.

وكان علييف يفكر في المشاركة في اجتماع خماسي في غرناطة، إسبانيا، مع قادة فرنسا وألمانيا وأرمينيا ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل.

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