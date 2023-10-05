بيان عاجل من روسيا بشأن المؤتمر الدولي حول أوكرانيا في تركيا

قالت السفارة الروسية لدي تركيا، اليوم الخميس، إن روسيا في تركيا لم تتلق أي معلومات أو دعوة لحضور مؤتمر دولي حول أوكرانيا، والذي يقال إن أنقرة تستعد لعقده بحلول نهاية أكتوبر الجاري.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها وفقا لوكالة تاس الروسية: "لم يتم إبلاغنا بذلك، ولم نتلق دعوة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر، استعدادات أنقرة لعقد اجتماع دولي بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

وبحسب التقرير، فإن مستشاري الأمن القومي من مختلف البلدان، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، سيأتون إلى إسطنبول لإجراء مشاورات.

وقالت مصادر بلومبرج، إنه لم تتم دعوة الجانب الروسي لحضور الاجتماع، وما إذا كانت الصين سترسل ممثلها أم لا.

وسيركز جدول الأعمال على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونوايا كييف لتنظيم اجتماع عالمي هذا العام لمناقشة هذه المبادرة.

وستكون المحادثات في اسطنبول الاجتماع الثالث من نوعه بعد المشاورات التي جرت في الدنمارك في يونيو وفي المملكة العربية السعودية في أغسطس.