38 ألف متطوع.. روسيا تعلن إنشاء 9 أفواج عسكرية جديدة في الجيش

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الخميس، إن روسيا أنشأت 9 أفواج احتياطية من الجنود تم تجديدها بأفراد متعاقدين للمجموعات القتالية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح شويجو بعد اجتماع مع قادة المجموعات القتالية في مقر مجموعة القوات المشتركة: "أما بالنسبة للأفراد المتعاقدين، فقد أنشأنا أفواج احتياطية لكل مجموعة قتالية بموجب قرار من هيئة الأركان العامة".

وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، لدينا 9 أفواج احتياطية يتم تدريبها وتجديدها باستمرار بطريقة طبيعية"، مشيرا إلى أنه تم تجنيد 38 ألف متطوع في القوات المسلحة الروسية وهم متحمسون ومستعدون لتنفيذ المهام القتالية.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أن جميع المدربين في وحدات القوات المسلحة الروسية لديهم خبرة قتالية ومنهم من عاد إلى الخدمة بعد الإصابة.

ولفت إلى أن عدد كبير من النساء يذهبن للتطوع في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ويؤدين المهام ليس أسوأ من الرجال.

كما وجه شويغو الشكر لجميع العسكريين الروس، مؤكدا أنه في ظل وجود هؤلاء الأشخاص لا يوجد خيار أمام روسيا سوى النصر.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، إن الجهود جارية لتشكيل قوات احتياطية داخل كل جيش منفصل، مشيرا إلى أنه بحلول ذلك الوقت تم تسليم 3786 قطعة من المعدات العسكرية إلى هذه التشكيلات.