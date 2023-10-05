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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرحة شعبية عارمة بفوز المغرب بتنظيم كأس العالم 2030

صدى البلد

عرضت قناة العربية، تقرير يرصد فرحة عارمة شعبية بدولة المغرب بعد فوزهم باستضافة كأس العالم 2030.

وأشار التقرير إلي أن المغرب حاولت 5 مرات في السابق الحصول علي هذه الإستضافة ولكن لم تنجح في ذلكـ، ويقول المواطنين في الشارع أن لديهم كافة الامكانيات لاستضافة هذا العرس الرياض.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن اتفاق اتحادات أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية.

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على ترشيح الملف المشترك لاسبانيا والبرتغال والمغرب، لاستضافة بطولة كاس العالم 2030.

أعلن الملك محمد السادس، فى بيان للديوان الملكي، عن قرار اللجنة التنفيذية للفيفا، باختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم”.

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