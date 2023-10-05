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سناء منصور: فوجئت بحرب أكتوبر أثناء تواجدي في إذاعة مونت كارلو

الإعلامية سناء منصور
الإعلامية سناء منصور

قالت الإعلامية سناء منصور، إن الدور الذي قدمته من خلال تواجدها في إذاعة مثل "مونت كارلو" ضئيل في مقابل شهادة الضباط والعساكر الذين شاركوا في حرب أكتوبر. 

سناء منصور تتحدث عن حرب أكتوبر

وأضافت سناء منصور، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في تغطية خاصة من فضائية "سي بي سي" بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، أنها كانت تعمل في إذاعة "مونت كارلو" وقت حرب أكتوبر وهي في مدينة صغيرة، ولم تكن المدينة بها أي عرب نهائيا، وكانت الإذاعة عبارة عن 4 مذيعين هي ومذيع مصري مجدي غنيم، ومذيع سوري وآخر فلسطيني. 

وتابعت سناء منصور، أن الإذاعة كانت شبابية، وتقدم فقرات ترفيهية إلى أن حدثت حرب أكتوبر في 1973، موضحة أن إرسال الإذاعة كان 4 ساعات فقط، ولكن يوم السادس من أكتوبر امتد الإرسال إلى 17 ساعة. 

سناء منصور مونت كارلو فضائية سى بى سى عمرو خليل انتصار أكتوبر

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