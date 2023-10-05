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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر: العلم حل مشكلة وقود الصواريخ إبان حرب أكتوبر 1973

حرب اكتوبر
حرب اكتوبر

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المعهد القومى للبحوث سابقا، إنه كان للعلم دور هامة خلال انتصار حرب أكتوبر 1973.

 

وأوضح هانى الناظر، خلال حواره مع، برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، تقديم أحمد فايق، أن العلماء تعاونوا مع القوات المسلحة إبان حرب أكتوبر فى فك شفرة "الوقود الروسي" المشغل للصواريخ وتصنيعه محليا.

 

 حائط الصواريخ 

وأضاف هانى الناظر، أن حائط الصواريخ الذى اعتمد عليه القوات المسلحة ساهم في عبور الجنود القناة.

 

 الاعتماد على المياه

وتابع هانى الناظر: أن الاعتماد على المياه لتحطيم خط بارليف كان أمرا علميا للغاية، معقبا:" خط بارليف كان محتاج شيء مستحيل لتدميره ولكن فى النهاية تم تدميره بالمياه".

 

خط بارليف حرب أكتوبر 1973 برنامج مصر تستطيع انتصار حرب أكتوبر

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