هاني الناظر: العلم حل مشكلة وقود الصواريخ إبان حرب أكتوبر 1973

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المعهد القومى للبحوث سابقا، إنه كان للعلم دور هامة خلال انتصار حرب أكتوبر 1973.

وأوضح هانى الناظر، خلال حواره مع، برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، تقديم أحمد فايق، أن العلماء تعاونوا مع القوات المسلحة إبان حرب أكتوبر فى فك شفرة "الوقود الروسي" المشغل للصواريخ وتصنيعه محليا.

وأضاف هانى الناظر، أن حائط الصواريخ الذى اعتمد عليه القوات المسلحة ساهم في عبور الجنود القناة.

الاعتماد على المياه

وتابع هانى الناظر: أن الاعتماد على المياه لتحطيم خط بارليف كان أمرا علميا للغاية، معقبا:" خط بارليف كان محتاج شيء مستحيل لتدميره ولكن فى النهاية تم تدميره بالمياه".