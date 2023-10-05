هاني الناظر: القومي للبحوث تحول لقلعة علمية عسكرية خلال حرب أكتوبر

تحدث الدكتور هانى الناظر، رئيس المعهد القومى للبحوث سابقا، عن التعاون بين القوات المسلحة والمراكز البحثية خلال حرب أكتوبر 1973.

وأوضح هانى الناظر، خلال حواره مع، برنامج "مصر تستطيع"،المذاع عبر قناة "دي إم سى"، تقديم أحمد فايق، أن التعاون بين القوات المسلحة والعلماء بالمراكز البحثية بدأ بعد حرب 1967 .

الأجهزة الحربية الحديثة

وأضاف هاني الناظر، أن كل الأجهزة الحربية الحديثة وتطويرها يعتمد على العلم، لافتا إلى أن القومى للبحوث تعاون مع القوات المسلحة من بعد 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973.



وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث سابقا: "امكانيات علماء القومى للبحوث فى مختلف المجالات كانت تسمح بالتعاون المشترك مع القوات المسلحة".

وأردف: "إبان الحرب عندما كنت تدخل القومى للبحوث تعتقد أنه قلعة علمية عسكرية، تعاون فيه الضباط والعلماء".