الشهيد الحي: زمايلي في الصاعقة حملوني لمسافة 25 كيلو بعد إصابتي بصاروخ

قال الشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم، إنه كان على الجبهة وزملائه خلال حرب أكتوبر 1973، يستمدون قوتهم من العقيدة الدينية والقتالية للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف عبدالجواد سويلم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أنه اعتبر مشاركته فى حرب اكتوبر بمثابة تصفية حساب مع الكيان الصهيونى عمل على استرداد حقه وحق زملائه.

حافظوا على الوطن

ووجه الشهيد الحى رسالة للشباب قائلا: "حافظوا على الوطن، يمكن ربنا أمد فى عمرى لأنقل التجربة فى استرداد حقنا".



وأكد الشهيد الحى، أنه لن ينسى يوم إخلائه من ميدان المعركة بعد إصابته بصاروخ، تسبب فى بتر قدمه ويده وتصفية عينه، ومن فعله زملائه لإخلائه، معقبا: "قولت لزملائي سيبونى هموت، لكنهم رفضوا وقالوا نموت سوا او نمشى سوا وحملوني 25 كيلو".