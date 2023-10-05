عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشهيد الحي: زمايلي في الصاعقة حملوني لمسافة 25 كيلو بعد إصابتي بصاروخ

الشهيد الحي الجندي
الشهيد الحي الجندي عبد الجواد سويلم

قال  الشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم، إنه كان على الجبهة وزملائه خلال حرب أكتوبر 1973، يستمدون قوتهم من العقيدة الدينية والقتالية للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف عبدالجواد سويلم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أنه اعتبر مشاركته فى حرب اكتوبر بمثابة تصفية حساب مع الكيان الصهيونى عمل على استرداد حقه وحق زملائه.

حافظوا على الوطن

ووجه الشهيد الحى رسالة للشباب قائلا: "حافظوا على الوطن، يمكن ربنا أمد فى عمرى لأنقل التجربة فى استرداد حقنا".


وأكد الشهيد الحى، أنه لن ينسى يوم إخلائه من ميدان المعركة بعد إصابته بصاروخ، تسبب فى بتر قدمه ويده وتصفية عينه، ومن فعله زملائه لإخلائه، معقبا: "قولت لزملائي سيبونى هموت، لكنهم رفضوا وقالوا نموت سوا او نمشى سوا وحملوني 25 كيلو".

 

الكيان الصهيونى أكتوبر 1973 حرب أكتوبر 1973 حرب اكتوبر معركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

انتهاء اليوم الأول من فتح باب الترشح لـ انتخابات الرئاسة 2024

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الخميس | فيديو

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

ترشيحاتنا

الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة كلنا واحد شهرًا كاملًا

بوتين: تضخم أسعار الغذاء بسبب طباعة أمريكا 9 تريليونات دولار خلال جائحة كورونا

أكبر تمهيد نيرانى في التاريخ..المدفعية المصرية تدمر مواقع العدو وتحول حصونه لكتل من اللهب

الشهيد الحي: زمايلي في الصاعقة حملوني لمسافة 25 كيلو بعد إصابتي بصاروخ

صحوة من النوم.. كواليس فوز التونسي منجي باوندي بجائزة نوبل في الكيمياء

إطلالة أنيقة.. بشرى تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بفستان لافت | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

طلب إحاطة في البرلمان.. كيف تفرق بين الزيت المغشوش والنقي

أولها فأر في الجو.. ضبط صينية تهرب حيوانات على متن طائرة فيتنامية|شاهد

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

فيديو

تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

امسك أعصابك.. حسين الشحات يدخل في مشادة مع مدربه اثناء مباراته مع إنبي

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ