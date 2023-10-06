قصة إنهاء حياة تشوباكابرا المخلوق الأسطوري في البرازيل.. صور

أثارت جثة حيوان غامض حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل حيث يدعي ناشروها أنها “جثة المخلوق الأسطوري "تشوباكابرا" والمعروف أيضا بلقب “مصاص الماعز”.

“وجدنا تشوباكابرا شبيه الشيطان” هكذا أثار مجموعة من الصيادين حالة الجدل، زاعمين إنهائهم حياة المخلوق الأسطوري في غابة في جويا لوبيس دا لاغونا، غرب ساو باولو، البرازيل.

وقال الصيادون إن المخلوق الأسطوري "تشوباكابرا" الذي ادعى البعض رؤيته على فترات زمنية متفرقة أرهب المزارعين والعمال الزراعيين مما دفعهم إلى محاصرته أثناء صيدهم الخنازير البرية على أطراف المدينة وإنهاء حياته.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها الصيادون مخلوقا غريبا نافقا يبدو أن لديه أيدي تشبه الإنسان بالإضافة إلى أسنان حادة وجسمه بحجم قرد كبير تقريبا.

تشوباكابرا Chupacabra

ووفقا لما ذكرته صحيفتي “الصن” و “الديلي ستار” البريطانيتين، اليوم الجمعة، فقد ادعي المتشككون أنه يمكن أن يكون الجثة المتحللة لـ قرد.

تعود أصول أنواع القرود إلى غابات أمريكا الجنوبية والوسطى وتوجد بشكل شائع في المنطقة، على الرغم من أنها تأكل أوراق الشجر وكذلك الفواكه والمكسرات والزهور.

وذكرت التقارير أيضا أن الحيوان بدا ميتا منذ عدة أيام، وليس ميتا على الفور كما ادعى الصيادون.

من جانبها، لم تعلق السلطات المحلية بعد على الفيديو.

يذكر أنه في الشهر الماضي، تم رصد مخلوق غريب المظهر في ولاية تكساس، مما ترك السكان المحليين في حيرة من أمرهم.

وكانت تينا كاليج في منزلها في قرية هيل كانتري عندما رصدت مخلوقا غريبا يتربص في حديقتها الخلفية ويبدو أنه بحجم كلب كبير، وله ذيل طويل.

شبهوه بـ الشيطان..قصة إنهاء حياة تشوباكابرا المخلوق الأسطوري في البرازيل

شبهوه بـ الشيطان..قصة إنهاء حياة تشوباكابرا المخلوق الأسطوري في البرازيل