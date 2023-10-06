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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرض سائقو شاحنة مجلس محلي لموقف صادم في بريطانيا |شاهد

تعرض سائقو شاحنة
تعرض سائقو شاحنة مجلس محلي لموقف صادم في بريطانيا

تعرض سائقو  شاحنة تابعة لمجلس محلي لـ موقف صادم عندما كانوا يتابعون سيرهم على الطريق بالشكل المعتاد في بلدة شاطئية بـ شمال ويلز، بريطانيا. 

أظهرت مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، ابتلاع حفرة ضخمة لثلث شاحنة المجلس المحلي بالبلدة البريطانية. 

حفرة تبتلع شاحنة 

وذكر التقرير أنه لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى خلال الحادث، كما أن رؤساء المجلس بدأوا تحقيقا في أعقاب الحادث.

ويظهر في احدي الصور عمال المجلس وهم يتعاملون مع الشاحنة العالقة، مع تأمينهم المنطقة بالحواجز وترك ممر آمن للمشاة.

وقال شاهد عيان: “إن الحفرة ضخمة جدا”. 

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حفرة ضخمة تبتلع ثلث شاحنة مجلس محلي في بريطانيا 
حفرة ضخمة تبتلع ثلث شاحنة مجلس محلي في بريطانيا 
حفرة ضخمة تبتلع ثلث شاحنة مجلس محلي في بريطانيا 
حفرة ضخمة تبتلع ثلث شاحنة مجلس محلي في بريطانيا 

 

 

 

شاحنة حفرة مجلس محلي ويلز بريطانيا

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