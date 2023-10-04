شاهد| سائق يقود شاحنة على عجلتين

دخل سائق إيطالي يدعي ماركو دافيدي جيوني لـ موسوعة جينيس للأرقام القياسية ، وذلك بعدما اجتاز اختبار قيادة شاحنة علي عجلتين فقط ، بالإضافة الي انه كان يسير وسط الحواجز علي العجلتين .

سائق يقود شاحنة على عجلتين

سائق يقود شاحنة على عجلتين

يبلغ ماركو دافيدي جيوني من العمر 43 عام ، ولكنة تمكن من قيادة الشاحنة والعبور بها من بين حواجز ضيقة جدا ، ونجح في ذلك بفضل مهارته الاستثنائية في القيادة .

سائق يقود شاحنة على عجلتين

نجح ماركو دافيدي جيوني في اجتياز الحواجز في الجولة الثالثة ، وذلك بسبب توجيه الشاحنة والتحرك بها بشكل سليم ، وتمكنت من عبور الحواجز علي عجلتين فقط ، وبعدها استطاع إعادة الشاحنة الي وضعها الطبعي مرة أخري لتقف علي العجلات الأربعة .