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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| سائق يقود شاحنة على عجلتين

سائق يقود شاحنة على
سائق يقود شاحنة على عجلتين

دخل سائق إيطالي يدعي ماركو دافيدي جيوني لـ موسوعة  جينيس للأرقام القياسية ، وذلك بعدما اجتاز اختبار قيادة شاحنة علي عجلتين فقط ، بالإضافة الي انه كان يسير وسط الحواجز علي العجلتين .

سائق يقود شاحنة على عجلتين

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سائق يقود شاحنة على عجلتين

يبلغ ماركو دافيدي جيوني من العمر 43 عام ، ولكنة تمكن من قيادة الشاحنة والعبور بها من بين حواجز ضيقة جدا ، ونجح في ذلك بفضل مهارته الاستثنائية في القيادة .

سائق يقود شاحنة على عجلتين

نجح ماركو دافيدي جيوني في اجتياز الحواجز في الجولة الثالثة ، وذلك بسبب توجيه الشاحنة والتحرك بها بشكل سليم ، وتمكنت من عبور الحواجز علي عجلتين فقط ، وبعدها استطاع إعادة الشاحنة الي وضعها الطبعي مرة أخري لتقف علي العجلات الأربعة .

سائق يقود شاحنة على عجلتين
ماركو دافيدي جيوني موسوعة جينيس اختبار قيادة شاحنة الشاحنة عبور الحواجز عجلتين

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