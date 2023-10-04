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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هوندا سيتي الجديدة بالسوق المصري| صور

هوندا سيتي موديل
هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات عدد غير محدود من السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويبحث المواطنين من بين هذه السيارات عن طرازات تناسب وتناسب احتياجاتهم وتساعدهم علي التنقل والتنزه مع أسرهم، بالإضافة الي الذهاب الي أعمالهم بدلا من ركوب المواصلات العامة .

سيارة هوندا سيتي موديل 2022 

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- يعرض موقع صدى البلد أسعار هوندا سيتي موديل 2022 الجديدة بالسوق المصري :

سيارة هوندا سيتي موديل 2022 

- محرك هوندا سيتي

سيارة هوندا سيتي موديل 2022 

عزم دوران سيارة  هوندا سيتي موديل 2022 يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة تصل الي 121 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 40 لتر .

- أبعاد هوندا سيتي السيدان

تتوافر  هوندا سيتي موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4553 مم، وعرض 1748 مم، وارتفاع 1467 مم، وتقدم بطول قاعدة عجلات يصل الي 2600 مم .

- سعر هوندا سيتي موديل 2022

مقصورة سيارة هوندا سيتي موديل 2022 

تباع سيارة هوندا سيتي موديل 2022 بسعر مليون و 160 ألف جنيه للفئة الأولي ، وتعرض الفئة الثانية للبيع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

محرك هوندا سيتي أبعاد هوندا سيتي السيدان سعر هوندا سيتي موديل 2022 أسعار هوندا سيتي موديل 2022 السيارات الجديدة موديل 2022

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