أسعار هوندا سيتي الجديدة بالسوق المصري| صور

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات عدد غير محدود من السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويبحث المواطنين من بين هذه السيارات عن طرازات تناسب وتناسب احتياجاتهم وتساعدهم علي التنقل والتنزه مع أسرهم، بالإضافة الي الذهاب الي أعمالهم بدلا من ركوب المواصلات العامة .

سيارة هوندا سيتي موديل 2022

- يعرض موقع صدى البلد أسعار هوندا سيتي موديل 2022 الجديدة بالسوق المصري :

سيارة هوندا سيتي موديل 2022

- محرك هوندا سيتي

سيارة هوندا سيتي موديل 2022

عزم دوران سيارة هوندا سيتي موديل 2022 يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة تصل الي 121 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 40 لتر .

- أبعاد هوندا سيتي السيدان

تتوافر هوندا سيتي موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4553 مم، وعرض 1748 مم، وارتفاع 1467 مم، وتقدم بطول قاعدة عجلات يصل الي 2600 مم .

- سعر هوندا سيتي موديل 2022

مقصورة سيارة هوندا سيتي موديل 2022

تباع سيارة هوندا سيتي موديل 2022 بسعر مليون و 160 ألف جنيه للفئة الأولي ، وتعرض الفئة الثانية للبيع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .