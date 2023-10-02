أعلنت شركة تصنيع السيارات اليابانية هوندا عن سكوتر جديد قابل للطي يمكن طيه ووضعة بداخل صندوق السيارة ، وأطلق عليه اسم Honda Motocompo ، واطلقت بجانبه سيارة هوندا SUSTAINA-C المصنعة من نفس مواد تصنيع الاسكوتر والتي يمكن وضع الاسكوتر الجديد بحقيبتها .

هوندا تكشف عن سكوتر جديد قابل للطي

كشفت هوندا اليابانية عن سيارتها الكهربائية الجديدة الـ EV في معرض طوكيو للسيارات لعام 2023 ، كمان أن السيارة تم تصنيعها من الأكريليك الذى يتميز بـ إعادة تدويره بسهولة ، وتنتمي سيارة هوندا SUSTAINA-C الي فئة السيارات الهاتشباك، وبها بابين فقط .

هوندا تكشف عن سكوتر جديد قابل للطي



الجدير بالذكر أن هوندا حتي الآن لم تكشف عن أي معلومات حول محرك سيارة هوندا SUSTAINA-C أو محرك سكوتر Honda Motocompo ، بالإضافة الي أن الشركة اعلنت أيضا في معرض طوكيو عن تصنيع سكوتر جديد سيحتوي على اثنين من حزم الطاقة المحمولة القابلة للتبديل من هوندا .