عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تكشف عن سكوتر جديد قابل للطي

هوندا تكشف عن سكوتر
هوندا تكشف عن سكوتر جديد قابل للطي

أعلنت شركة تصنيع السيارات اليابانية هوندا عن سكوتر جديد قابل للطي يمكن طيه ووضعة بداخل صندوق السيارة ، وأطلق عليه اسم  Honda Motocompo ، واطلقت بجانبه سيارة هوندا SUSTAINA-C المصنعة من نفس مواد تصنيع الاسكوتر والتي يمكن وضع الاسكوتر الجديد بحقيبتها .

 هوندا تكشف عن سكوتر جديد قابل للطي

عربيات الغلابة.. 5 سيارات بأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه |اعرف مواصفات

سيارات مستعملة تتراوح من 200 لـ 300 ألف جنيه| صور

 

كشفت هوندا اليابانية عن سيارتها الكهربائية الجديدة الـ EV في معرض طوكيو للسيارات لعام 2023 ، كمان أن السيارة تم تصنيعها من الأكريليك الذى يتميز بـ إعادة تدويره بسهولة ، وتنتمي سيارة هوندا  SUSTAINA-C الي فئة السيارات الهاتشباك، وبها بابين فقط .

 

 هوندا تكشف عن سكوتر جديد قابل للطي


الجدير بالذكر أن هوندا حتي الآن لم تكشف عن أي معلومات حول محرك سيارة هوندا  SUSTAINA-C  أو محرك سكوتر  Honda Motocompo ، بالإضافة الي أن الشركة اعلنت أيضا في معرض طوكيو  عن تصنيع سكوتر جديد سيحتوي على اثنين من حزم الطاقة المحمولة القابلة للتبديل من هوندا .

Motocompo honda Honda Motocompo سيارة هوندا SUSTAINA-C هوندا SUSTAINA-C SUSTAINA-C تصنيع السيارات اليابانية السيارات اليابانية الأكريليك السيارات الهاتشباك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط بالقرب من هذه الدولة

موضوعات متعلقة

نصائح لحماية الإطارات خلال الطقس الحار | تفاصيل

لذوي الاحتياجات الخاصة.. شيفروليه ماليبو أوتوماتيك بسعر مغرٍ

سيارات مستعملة تتراوح من 200 لـ 300 ألف جنيه| صور

بورصة المحافظات | سعر كيا وشيفروليه وهيونداي في البحر الأحمر

مواصفات وسعر مرسيدس GLE الجديدة| صور

موسم الأمطار.. خطوات يجب اتباعها لتجنب انزلاق السيارة

أودي Q4 e-Tron الكهربائية تباع بهذا السعر

سعر أرخص سيارة سيدان يابانية في مصر| صور

ترشيحاتنا

بعد القصف التركي.. بيان عاجل من العراق بشأن الحادث الإرهابي في أنقرة

التموين: لدينا 14 منطقة لوجستية على مساحات مختلفة

وزير التموين: لولا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لتعرضنا لهزات غير مسبوقة

بيان عاجل من البحرين بشأن حرق المصحف الشريف في السويد

الجزار: قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبرى عام 2014 بلغ 8 مليارات دولار سنويًا

هوندا تكشف عن سكوتر جديد قابل للطي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعمق 60 مترا.. حفرة عملاقة تسبب الرعب للسكان بعد زلزال المغرب

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى.. صور

كازانوفا الوسط الفني.. أزمات سعد الصغير وزوجاته من الكباريهات لأقسام الشرطة

في اليوم العالمى لها .. تعرف على فوائد تفل القهوة

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ