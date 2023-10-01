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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح لحماية الإطارات خلال الطقس الحار | تفاصيل

نصائح لحماية الإطارات
نصائح لحماية الإطارات خلال الطقس الحار

إطارات السيارة هي التي تقوم بالاتصال بين السيارة والسطح ، بالإضافة إلى أنها تعطي السيارة الثبات المطلوب عند التحرك على الطرق السريعة ، ومن هنا يجب الاهتمام بإطارات السيارة ومتابعة حالتها باستمرار.

نصائح لحماية الإطارات خلال الطقس الحار 

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بالإضافة الى أن إطارات السيارة تتأثر بالعوامل الجوية ، وبالتالي يجب المحافظة عليها والتأكد من مدة صلاحيتها ، وذلك لأن إطارات السيارة خلال درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تنفجر وتتسبب في حوادث خطيرة على الطرق فجأة وبدون سابق إنذار .

نصائح لحماية الإطارات خلال الطقس الحار 

- نصائح يجب اتباعها للمحافظة على إطارات السيارات خلال الحر الشديد:

نصائح لحماية الإطارات خلال الطقس الحار 

1- التأكد من درجة هواء الإطارات

يجب الاهتمام بنسب الهواء المتواجدة بالإطارات، وتزويدها أو الكشف عليها في حالة انخفاض الهواء بها باستمرار ، بالإضافة الي أن درجات هواء الإطارات تختلف من سيارة لأخرى وحسب نوع الإطار .

2- ضبط توازن الإطارات

نصائح لحماية الإطارات خلال الطقس الحار 

يجب أن يقوم أصحاب السيارات بعمل توازن للإطارات،  بالإضافة الي ضبطها بانتظام ، وذلك لأن عدم توازن السيارة يحدث من الإطارات، ويؤدي الي حدوث اهتزاز بعجلة قيادة السيارة، ويتسبب في تآكل الإطارات باستمرار .

3- الحفاظ على الإطارات

نصائح لحماية الإطارات خلال الطقس الحار 

يجب تنظيف الإطارات باستمرار ، وذلك لضمان عملها بكفاءة ، بالإضافة الى أن تنظيف الإطارات يمنع تآكلها ويحافظ على عمرها الافتراضي وأكثر .

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