سعر لادا جرانتا 2023 بالأوفربرايس| صور

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات عدد غير محود من الطرازات الجديدة موديل 2023 ، ولكن هذه الطرازات تباع داخل السوق المصري بزيادات سعرية كبيرة " أوفر برايس" ، وذلك يعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها، عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .

أسعار لادا جرانتا موديل 2023 بعد الزيادات بالسوق المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر لادا جرانتا موديل 2023 بالأوفر برايس داخل سوق السيارات المصري :

أسعار لادا جرانتا موديل 2023 بعد الزيادات بالسوق المصري

- محرك لادا جرانتا السيدان

أسعار لادا جرانتا موديل 2023 بعد الزيادات بالسوق المصري

تستمد سيارة لادا جرانتا موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لـ سرعة 100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 98 حصان، وتصل سرعة لادا جرانتا القصوى الي 176 كم/ساعة .

- أبعاد لادا جرانتا موديل 2023

أسعار لادا جرانتا موديل 2023 بعد الزيادات بالسوق المصري

تأتي سيارة لادا جرانتا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4268 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 1500 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2476 مم .

- أسعار لادا جرانتا موديل 2023 بعد الزيادات

أسعار لادا جرانتا موديل 2023 بعد الزيادات بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة لادا جرانتا موديل 2023 تباع بسعر 385 ألف جنيه ، بدلا من 285 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .

مقصورة لادا جرانتا موديل 2023 بعد الزيادات بالسوق المصري

الفئة الثانية من لادا جرانتا موديل 2023 تتوافر بسعر 540 ألف جنيه، بدلا من 305 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 235 ألف جنيه .