سعر أرخص سيارة زيرو في مصر.. صور

تعتبر السيارة لادا جرانتا موديل 2023 الأقل سعراً بين جميع إصدارات فئة السيدان بالسوق المصري، وتتميز بالعديد من المواصفات الجيدة رغم سعرها، وتتوفر بفئتين داخل السوق المصري.

لادا جرانتا موديل 2023

مواصفات السيارة لادا جرانتا موديل 2023

تعتمد السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على محرك بقوة 98 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات بنظام جر أمامي.

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقارب 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

لادا جرانتا موديل 2023

ابعاد السيارة لادا جرانتا موديل 2023

الطول الكلي 4268 مم.

العرض الكلي 1700 مم.

الارتفاع الكلي 1500 مم.

قاعدة عجلات 2476 مم.

خزان وقود 50 لتر.

لادا جرانتا موديل 2023

وتحتوي السيارة لادا جرانتا موديل 2023 على مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، كهربائية التحكم، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى زجاج كهربي، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة تضم 5 مقاعد.

لادا جرانتا موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة لادا جرانتا موديل 2023:

لادا جرانتا موديل 2023 الفئة الأولى مانيوال بسعر 285,000 جنيه

لادا جرانتا موديل 2023 الفئة الثانية اتوماتيك بسعر 305,000 جنيه