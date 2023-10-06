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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسرع 70% ومدعمة بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تنافس أبل بمعالجات Exynos 2400

سامسونج
سامسونج

تستخدم أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد  والتي تم إطلاقها هذا العام شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من شركة "كوالكوم، وفي حين أن سامسونج لاعبًا رئيسيًا في سوق المعالجات إلا أن شرائح Exynos الخاصة بها تخلفت عن المنافسة لفترة من الوقت بسبب ضعف الأداء ومشاكل ارتفاع درجة الحرارة. 

المشاكل المتكررة لشرائح "سامسونج" الذكية جعلها غير محبذة لدى قطاع عريض من المستخدمين الذين يفضلون شراء هواتف سامسونج العاملة بشريحة "كوالكوم"، وهو ما أدى ذلك إلى إلغاء معالجات Exynos 2300 والاعتماد بالكامل على شريحة Snapdragon لسلسلة Galaxy S23 هذا العام.

ومع ذلك تشير الشائعات إلى أن عملاق التكنولوجيا الكوري قد يستخدم Exynos 2400 في بعض إصدارات Galaxy S24 المقرر إطلاقه عام 2024، وبالفعل أصبحت هذه الشريحة رسمية، مع مشاركة  سامسونج تفاصيل أولية حول أدائها في حدث SLSI Tech Day.

تزعم  "سامسونج" أن Exynos 2400 توفر أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة 70٪ كما أنها معززة بالذكاء الاصطناعي AI لتكون أسرع بما يصل إلى 14.7 مرة بالمقارنة مع شريحة Exynos 2200.

سامسونج 

تحتوي مجموعة الشرائح الجديدة Exynos 2400 على وحدة معالجة مركزية ذات 10 نواة، لكن "سامسونج" لم توضح تفاصيل تصميمها الهندسي وسرعة الساعة.

تشير الشائعات إلى أن وحدة المعالجة المركزية يمكن أن تحتوي على نواة Cortex-X4 تعمل بسرعة 3.16 جيجا هرتز، ونواة Cortex-A720 تعمل بسرعة 2.9 جيجا هرتز، وثلاثة نوى Cortex-A720 تعمل بسرعة 2.6 جيجا هرتز، وأربعة نوى Cortex-A520 منخفضة الطاقة تعمل بسرعة 1.95 جيجا هرتز. 

استنادًا إلى بنية Arm v9.2، فإن جميع نوى وحدة المعالجة المركزية هي 64 بت فقط، لذا لا يمكن للهواتف التي تعمل بنظام Exynos 2400 تشغيل تطبيقات 32 بت.

ستستخدم شريحة Exynos الرائدة المنتظرة وحدة معالجة رسوميات الجرافيك Xclipse 940 المستندة في عملها إلى AMD RDNA 3، والتي تعد بأداء أفضل فيما يخص تقنية "اقتفاء الشعاع"، ولمن لا يدرك هذه الخاصية لها القدرة على توليد صور رقمية بدقة عالية جدا من الواقعية البصرية بواسطة تعقب مسار شعاع الضوء لكل بكسل في الصورة، ومع ذلك، لم تشارك سامسونج أي أرقام حول نوع تحسين الأداء المتوقع.

ستقوم شركة Samsung بتصنيع الشريحة على عقدة LPP المتقدمة بدقة تصنيع 4 نانومتر، ولم تشارك العلامة التجارية أي شيء عن التحسينات في الأداء أو الكفاءة ستجلبها هذه الميزة. تشتهر شرائح Exynos بمشاكل ارتفاع درجة الحرارة وضعف الكفاءة، لذا فإن صمت الشركة عن هذه الجوانب بالنسبة لـ Exynos 2400 لا يبشر بالخير.

أظهرت سامسونج براعة عمل الذكاء الاصطناعي في Exynos 2400 من خلال تشغيل أداة تحويل النص إلى صورة من خلال تقنية AI الجديدة، المخصصة لهواتف Galaxy الذكية المستقبلية.

ستكون شريحة Exynos 2400 مزودة بمودم لشبكات الجيل الخامس 5G من الجيل التالي مع تقنية NTN (الشبكات غير الأرضية)، وهو ما يشير بقوة إلى أن هذه الهواتف المجهزة بـ Exynos 2400 ستوفر اتصالاً عبر الأقمار الصناعية مثل هواتف آبل سلسلة iPhone 14 وiPhone 15.

في العام الماضي، قامت سامسونج بتوسيع نطاق شراكتها مع كوالكوم حتى عام 2030، والتي تضمنت "توسيع تعاونها مع منصات Snapdragon لمنتجات Samsung Galaxy المتميزة المستقبلية". تبع ذلك استخدام العملاق الكوري لشريحة Snapdragon 8 Gen 2" المخصصة حصريًا لعائلة هواتف Galaxy S23. 

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يعتقد الكثيرون أن سامسونج ستستمر في استخدام شرائح "كوالكوم" على أجهزة Galaxy الرائدة في المستقبل المنظور، حتى تستطيع بالفعل أن تعتمد على شرائحها الخاصة، على غرار آبل.

ومع ذلك، إذا كانت الشائعات الأخيرة تشير إلى أي شيء، فستعود سامسونج إلى استخدام Exynos في الإصدارات العادية وPlus Galaxy S24 في بعض الأسواق الغير محددة حتى الآن. من المؤكد حتى الآن أن هاتف Galaxy S24 Ultra التي تتصدر نطاق القوة في سلسلة إس سيستخدم مجموعة شرائح Qualcomm الرائدة من الجيل التالي في جميع أنحاء العالم.

بالذكاء الاصطناعي سامسونج آبل Exynos Exynos 2400 كوالكوم Snapdragon

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