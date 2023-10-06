سامسونج تقلد هواتف آيفون وتطلق galaxy S24 بإطارات تيتانيوم

أطلقت شركة "آبل" الأمريكية سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة آيفون 15 التي تأتي بإطارات من التيتانيوم لكل من iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في سابقاتها.

يبدو أن "سامسونج" في طريقها لتقليد عملاق التكنولوجيا الأمريكية، مع عائلة هواتفها الرائدة سامسونج جالاكسي Galaxy S24 المقرر إطلاقها عام 2024.

Galaxy S24

وفقًا لأحد المسربين المعروفين بأحبارهم الموثوقة والحصرية، ستحتوي جميع هواتف Galaxy S24 التي تتضمن موديلات Galaxy S24+ وGalaxy S24 Ultra والنسخة القياسية على إطارات من التيتانيوم بدلا من الفولاذ، وبالفعل بدأت الصور المسربة تظهر على السطح للطرازات الثلاثةفي عروض مسربة تعتمد على التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD)، وصورت تلك الصور بإطارات مسطحة جدًا.

وسبق وأن انتشرت شائعات مفادها أن موديل سامسونج جالاكسي S24 Ultra هو الوحيد الذي سيكون مغطى بالتيتانيوم، ولكن بعد ذلك أشارت عدة شائعات أخرى أن سامسونج لن تميز بين أجهزتها المتطورة في هذا الأمر.

وحتى الآن الأمر ليس مؤكدا من قبل الشركة، علاوة على ذلك، رد المسرب الشهير Ice Universe على منشور X الأصلي الذي سرب خبر إطار التيتانيوم، مكررًا أن Ultra فقط هو الذي سيحصل على معالجة إطارات التيتانيوم.

على صعيد آخر، سجلت شركة سامسونج لحلول الأجهزة، Samsung Device Solutions القسم المسؤول عن أعمال إنتاج الشرائح الإلكترونية المربحة، خسارة في الربع الأول من هذا العام، وهو الربع الأول الذي يشهد تراجعًا منذ عام 2009.

ووفقا لتقرير موقع gsmarena فإن بقية نتائج ومعطيات هذا العام لا تبدو جيدة، وليس أمام سامسونج سوى أن تقوم بتخفيض أهداف الإنتاج. بلغت الخسارة التشغيلية في الربع الأول 4.6 تريليون وون كوري، والتي تم تخفيضها إلى 4.36 تريليون وون كوري في الربع الثاني، كما يتوقع المحلل كيم دونج وون من شركة KB Securities أنه ستبلغ خسارة الربع الثالث حوالي 4.0 تريليون وون كوري (2.95 مليار دولار).