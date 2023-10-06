عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تقلد هواتف آيفون وتطلق galaxy S24 بإطارات تيتانيوم

Galaxy S24
Galaxy S24

أطلقت شركة "آبل" الأمريكية سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة آيفون 15 التي تأتي بإطارات من التيتانيوم لكل من iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في سابقاتها. 

يبدو أن "سامسونج" في طريقها لتقليد عملاق التكنولوجيا الأمريكية، مع عائلة هواتفها الرائدة سامسونج جالاكسي Galaxy S24 المقرر إطلاقها عام 2024.

Galaxy S24

وفقًا لأحد المسربين المعروفين بأحبارهم الموثوقة والحصرية، ستحتوي جميع هواتف Galaxy S24 التي تتضمن موديلات Galaxy S24+ وGalaxy S24 Ultra والنسخة القياسية على إطارات من التيتانيوم بدلا من الفولاذ، وبالفعل بدأت الصور المسربة تظهر على السطح للطرازات الثلاثةفي عروض مسربة تعتمد على التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD)، وصورت تلك الصور بإطارات مسطحة جدًا.

سامسونج تطرح رسميا جهاز التتبع عن بعد SmartTag 2

سامسونج تطلق معالج إكسينوس 2400 رسمياً

وسبق وأن انتشرت شائعات مفادها أن موديل سامسونج جالاكسي S24 Ultra هو الوحيد الذي سيكون مغطى بالتيتانيوم، ولكن بعد ذلك أشارت عدة شائعات أخرى أن سامسونج لن تميز بين أجهزتها المتطورة في هذا الأمر.

وحتى الآن الأمر ليس مؤكدا من قبل الشركة، علاوة على ذلك، رد المسرب الشهير Ice Universe على منشور X الأصلي الذي سرب خبر إطار التيتانيوم، مكررًا أن Ultra فقط هو الذي سيحصل على معالجة إطارات التيتانيوم. 

على صعيد آخر، سجلت شركة سامسونج لحلول الأجهزة، Samsung Device Solutions القسم المسؤول عن أعمال إنتاج الشرائح الإلكترونية المربحة، خسارة في الربع الأول من هذا العام، وهو الربع الأول الذي يشهد تراجعًا منذ عام 2009.

ووفقا لتقرير موقع gsmarena فإن بقية نتائج ومعطيات هذا العام لا تبدو جيدة، وليس أمام سامسونج سوى أن تقوم بتخفيض أهداف الإنتاج. بلغت الخسارة التشغيلية في الربع الأول 4.6 تريليون وون كوري، والتي تم تخفيضها إلى 4.36 تريليون وون كوري في الربع الثاني، كما يتوقع المحلل كيم دونج وون من شركة KB Securities أنه ستبلغ خسارة الربع الثالث حوالي 4.0 تريليون وون كوري (2.95 مليار دولار).

سامسونج آيفون GALAXY S24 تيتانيوم iPhone iPhone 15 Pro Max iphone 15 Pro آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

موضوعات متعلقة

مجموعة من المستشعرات الذكية.. اعرف مميزات ساعة جوجل Pixel Watch 2

جوجل تعلن مبادرة "كروم بوك بلس" لتشجيع دمج الذكاء الاصطناعي

السر في شريحة  KIRIN 9000S.. كيف تغلبت هواوي على العقوبات الأمريكية

الرئيس التنفيذي لـ مايكروسوفت يعترف أمام المحكمة: "لم نستطع منافسة جوجل"

آبل تجري تغييرات على متجرها للامتثال للحكومة الصينية

مشكلة Apple تتفاقم.. آيفون 15 يتسبب في حروق بالأيدي والأرجل

بطارية أطول عمرًا ومعالج كوالكوم.. جوجل تطلق ساعتها Pixel Watch 2 رسميًا

كاميرات ثلاثية 50 ميجابكسل... سامسونج تعلن رسميا عن هاتف جالاكسي S23 FE

ترشيحاتنا

شهادات للتاريخ.. أسطورة الصاعقة المصرية الشهيد إبراهيم الرفاعي كابوس العدو الإسرائيلي

مصمم الإكسسوارات بـ فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي: استخدمنا قنابل هوائية

ما هو دعاء الوسيلة والفضيلة؟.. لا تفوته بهذا الوقت للفوز بـ4 جوائز

النائب طه الناظر: تقرير البرلمان الأوروبي ساق افتراءات وادعاءات مضللة.. والاستقواء بالخارج سياسة الفاشلين

سبوتيفاي تستعد لإطلاق ميزة Superpremium المدعمة بالذكاء الاصطناعي

لو موبايلك أندرويد 14.. إعدادات لازم تغيرها فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان أنغام في حفل انتصار أكتوبر

اصطحاب الهاتف للمرحاض يعرضك لمشاكل صحية خطيرة.. تجنبها

فيديو

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ