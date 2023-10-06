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رئيس التحرير
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حقيقة انقطاع الانترنت عن العالم

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن  تغطية عن يوم 11 أكتوبر هو الموعد المنتظر لانقطاع خدمة الإنترنت.

انتشر خبر انقطاع الأنترنت عن العالم كله يوم 11 أكتوبر القادم بسبب عاصفة شمسية شديدة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المواقع الصحفية ووسائل الإعلام.

وأرجعوا سبب انتشار هذا الانقطاع في الأنترنت، للعواصف الشمسية المتوقع حدوثها مع نشاط الدورة الشمسية الحالية الخامسة والعشرون.

وتؤثر العواصف الشمسية على بعض أنظمة الاتصالات كما تسبب تشويشًا في الإشارات الراديوية، إلا أنها ليست قادرة على قطع الإنترنت بشكل كامل. 

حيث تعتمد الشبكة العالمية للإنترنت على شبكة متعددة الطبقات ومتصلة بمئات الآلاف من الخوادم والمزودين، مما يجعلها أكثر مقاومة للتعطل الكامل.

وأشارت هذه الأنباء إلى أن الانقطاع المحتمل للإنترنت سيكون نتيجة لتأثير الرياح الشمسية على كوكب الأرض، هذه الرياح الشمسية يمكن أن تسبب مشاكل وأعطال تؤثر على جميع شبكات الاتصالات اللاسلكية، بجانب الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

وعن مدة الانقطاع وفق هذه الأنباء، قد يستمر لعدة أشهر، ويعود ذلك إلى تعرض كوابل الاتصال البحرية التي تربط القارات والمحيطات ببعضها البعض إلى التلف في حالة حدوث عاصفة شمسية شديدة.

وتكون هذه العواصف الشمسية عبارة عن انفجارات ضخمة من الرياح الشمسية ومواد أخرى مثل البلازما النظائر الخفيفة، وتنشأ هذه العواصف في المجالات المغناطيسية التي ترتفع فوق الهالة الشمسية، وقد تسبب أضرارًا للشبكات الكهربائية، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.

ومن ناحية أخرى انتشر مقطع صوتي مجهول الهوية، على واتس اب وفيسبوك، والتي تحذر من انتشار فيروس جديد “مجهول” يتشابه مع فيروس كورونا.

ولكن قالت إن انقطاع الأنترنت يوم ١١ أكتوبر بسبب انتشار ذلك الفيروس المجهول والذي سوف يتسبب في مرض المواطنين، وانقطاع الانترنت يأتي بسبب عدم تحذير المواطنين حول العالم بسبب هذا الفيروس. 

وزعم أصحاب المقاطع الصوتية المجهولة، أنه عقب انتشار الفيروس المجهول والذي قد يكون فتاك، سوف يظهر لقاح لهذا الفيروس، ولكن حذروا من هذا اللقاح ونصحوا بعدم أخذه حيث أنه لقاح سوف “يقضي علي العالم".

لكن الجهات المختصة في بعض الدول خرجت للوقوف على حقيقة هذه الأنباء، ونشرت الجمعية الفلكية بجدة أن هذه الأنباء هي  شائعة نشأت على مواقع التواصل الاجتماعي ونفتها السلطات في جميع أنحاء العالم.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بياناً قالت فيه إن هذه التقارير غير صحيحة، ولن يكون هناك انقطاع في خدمات الإنترنت في يوم 11 أكتوبر.

كما إن الإنترنت عبارة عن شبكة عالمية ومن المستبعد أن يتم قطعها بالكامل مرة واحدة.

وفي رد حاسم من وكالة ناسا، أكدت وكالة الفضاء الأمريكية، فى بيان رسمي، أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وطالبت ناسا بعدم تصديق تلك الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، ولا يوجد أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، شرح المهندس أحمد السخاوي  خبير أمن المعلومات، كيف تعمل شبكة الأنترنت؟.

وقال السخاوي إن الإنترنت في الأساس يكون منقول بواسطة الأقمار الصناعية والكابلات البحرية، وعن سبب انتشار علامة التوثيق في فيسبوك وانستجرام في الفترة الأخيرة.

قال إن شركة ميتا تحاول تعويض الخسائر التي تكبدتها مؤخرًا من خلال تحصيل الأموال مقابل إعطاء علامة التوثيق، وكانت قد سبقتها بالفعل شركة توتير في تطبيق هذا الأمر.

كما أن التوثيق في الفيسبوك أصبح أمرًا سهلًا، وتكمن خطورته في أنه يُسهل عملية انتحال الشخصيات، مثلما حدث مؤخرًا مع الفنانة عبلة كامل، معقبًا: “ممكن التوثيق يُستخدم بطريقة تضر ناس تانية.. وبيخلي النصب ينتشر”.

رنا عبدالرحمن الانترنت

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