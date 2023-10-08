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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب طلاب علوم الملاحة في جامعة بني سويف بوزارة الطيران المدني

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة،  وبإشراف الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية، تدريباً لطلاب وخريجي الكلية وذلك بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بوزارة الطيران المدني ، حيث تم التدريب نظرياً وعملياً علي أيدي نخبه من مهندسي الاتصالات علي أنظمة الاتصالات الصوتية ،الأقمار الصناعية، المساعدات الملاحية(VOR,DME,ILS) ، الرادار ،المراقبة الجوية، وتضمنت الزيارة أيضا، زيارة برج المراقبة الجوية،  و مراقبة المنطقة والاقتراب و الاطلاع علي الأنظمة أثناء التشغيل ،وخريطة الطرق الجوية والممرات .

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وأكد رئيس الجامعة،  على توفير الدعم الكامل للطلاب والخريجين من أجل الارتقاء بمهاراتهم العلمية، خلال فترة الدراسة وحتي بعد تخرجهم من خلال الدراسات العليا أو برامج التدريب المتنوعة، خاصة وأن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من الكليات الفريدة من نوعها التي تحرص علي الارتقاء بمستوي الطلاب والخريجين كماً وكيفاً.

ووجه الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية،  الشكر للكابتن/ إيهاب محي الدين عزمي  رئيس الشركة الوطنية للخدمات الجوية ، لحسن التعاون وإتاحة الفرصة لتدريب طلاب و خريجي الكلية من أجل ضمان تخريج كوادر بشرية علي أعلي مستوي في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

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