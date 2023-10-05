الثلاثاء.. الفرصة الأخيرة لطلاب الدبلومات الفنية للتقديم بجامعة بني سويف التكنولوجية

تواصل جامعة بني سويف التكنولوجية، في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية، المرشحين من قبل مكتب التنسيق .

واوضحت جامعة بني سويف التكنولوجية، عن تقديم الأوراق المطلوبة الدبلومات والمعاهد الفنية 2024/2023 للملتحقين بالجامعة، ابتداء من اليوم الإثنين وحتي يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023.

1 - نموذج بطاقة الترشيح النهائية المطبوع من خلال موقع التنسيق + 5 صور منها.

2 - أصل شهادة الدبلومات والمعاهد الفنيه + 5 صور منها.

3 - أصل شهادة الميلاد حديثة موضح بها الرقم الثلاث للذكور + 5 صور منها.

4 - 5 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

5 - 5 صور من بطاقة شخصية لولى الأمر (مدون عليها رقم هاتف ولي الأمر ).

6- 8 صور شخصية مقاس 4*6 مكتوب عليها اسم الطالب.

7 - أوراق التجنيد الخاصة بالذكور نموذج 2 جند (6 جند أو صفار سن لمن دون 18 عام).

8 - ملف بلاستيك كبسولة لونه أخضر للثلاث سنوات وأحمر للخمس سنوات.

9- ملئ استمارة البيانات الخاصة بكل طالب،

10 - إقرار يملأه الطالب وولم الأمر.

11 - تسديد المصروفات الدراسية 15 ألف جنيها مصريا فقط لا غير مع تسليم ملف الطالب

عن طريق البنك الأهلى المصري بعد التوجه إلي مكتب شئون الطلاب لاستلام اذن الدفع.

وعلى جانب آخر أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقته على قيام الدكتور جان هنرى، بتسيير أعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية.

حصل د. جان هنري على دكتوراه في هندسة التحكم الآلي من جامعة باريس بفرنسا عام 2004، ماجستير في التحكم في العمليات من جامعة ايندهوفن التكنولوجية بهولندا عام 1997، بالإضافة إلى دبلومة تربوية في مجال التعليم من جامعة ايندهوفن التكنولوجية بهولندا، وبكالوريوس في هندسة القوي الكهربية من كلية الهندسة جامعة المنيا عام 1991.

شغل رئيس الجامعة عدد من المناصب كان آخرها قائمًا بعمل نائب رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، كما تولى منصب رئيس قسم الكهرباء ثم وكيل كلية الهندسة بجامعة بني سويف، مدير مشروع انشاء مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب التابع لصندوق تطوير التعليم، استشاري بلجنة التخطيط بجامعة بني سويف، ومدير مركز تنمية الموهبين والمبدعين والمبتكرين بجامعة بني سويف، وخبير تخطيط استراتيجي بوحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التعليم العالي.

ساهم د. جان في تخريج أول دفعة من جامعة بني سويف التكنولوجية وانشاء وحدة متابعة الخرجين بالجامعة، وعقد عدة برتوكولات تعاون مع كبري الشركات الصناعية لتدريب الطلاب وإتاحة فرصة لتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمي تكنولوجي متكامل بمدينة أبو غالب بالجيزة والذي يشمل مدرسة ثانوية فنية وكلية تكنولوجية تمنح درجة البكالوريوس التكنولوجي، والمشروع ممول من الحكومة المصرية والحكومة الايطالية، وتم وضع المناهج وتدريسها وفق أحدث النظم وبتطبيق مميز لنظام الجدارات بالاستفادة من الخبرة الإيطالية واستهدف المشروع المساهمة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر ليستجيب بشكل افضل لاحتياجات سوق العمل ولتحسين مستوي التنافسية للفنيين والتكنولوجيين المصريين.

