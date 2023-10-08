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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

يصادف اليوم ال 8 من أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي أتمت عامها ال 43.

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مكياج مرعب.. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

وتحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتفضل شيرين عبد الوهاب، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين عبد الوهاب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما تفضل شيرين عبد الوهاب، اختيار الشعر القصير وألوان الشعر البنية التي تبرز جمالها، وتتناسب مع لون شعرها البرونزي.

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب 

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