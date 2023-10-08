في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

يصادف اليوم ال 8 من أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي أتمت عامها ال 43.

وتحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتفضل شيرين عبد الوهاب، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين عبد الوهاب، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تفضل شيرين عبد الوهاب، اختيار الشعر القصير وألوان الشعر البنية التي تبرز جمالها، وتتناسب مع لون شعرها البرونزي.

وإليكم صور شيرين عبد الوهاب