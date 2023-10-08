إطلالة كاجوال.. داليا مصطفى تستعرض رشاقتها | شاهد

شاركت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت داليا مصطفى، مرتدية بنطال كاجوال باللون الزيتي الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ونسقت معه توب أنيق باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت داليا مصطفى، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون الأحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز جمال انوثتها.

كما اختارت داليا مصطفى، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور داليا مصطفى