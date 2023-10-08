ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرت الفنانة ريم سامي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ريم سامي، مرتديه بنطال أنيق باللون الأزرق المشجر، ونسقت معه كارديجان من نفس اللون والنقشه ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريم سامي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت ريم سامي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ريم سامي