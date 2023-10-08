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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

ريم سامي
ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

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مكياج مرعب.. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

وتألقت ريم سامي، مرتديه بنطال أنيق باللون الأزرق المشجر، ونسقت معه كارديجان من نفس اللون والنقشه ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريم سامي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت ريم سامي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ريم سامي

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