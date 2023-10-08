الفيوم تحصد مركز ثاني جمهورية في مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية التربية الفنية) في مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية النشاط الصيفي 2023م (القطاع الثالث)

وحقق مركز تنمية القدرات والمبدعين بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة بالمديرية الأستاذ هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديريةو فاطمة ابراهيم موجة عام التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم، وتوجية التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم التعليمية وفاء فيصل موجة أول التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم، وفريق العمل المشرف على مركز تنمية القدرات والمبدعين، وقدمت رسالة شكر وتقدير لجميع الطلبة والطالبات المشاركين بإبدعاتهم في اعمال مركز تنمية القدرات بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

b185030e-fbf7-4480-929b-a270d9311a25

f8188901-d0ec-454a-a8c5-32c25d67b734

fc58574b-9ed0-49f9-a68d-27c2f095fbab

78c1bc7d-662c-4ab6-a1b5-312748eed52a

0097d9d0-c4f6-4cd7-bc1c-17e66c347c09

62793236-2239-4d28-bf4e-3f9984f91342