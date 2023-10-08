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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفيوم تحصد مركز ثاني جمهورية في مسابقة مراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية

الطالبات اللفائزات
الطالبات اللفائزات فى المسابقة

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية التربية الفنية) في مسابقة الأشغال الفنية والتعبير المجسم لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية النشاط الصيفي 2023م (القطاع الثالث)

وحقق مركز تنمية القدرات والمبدعين بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة بالمديرية الأستاذ هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديريةو فاطمة ابراهيم موجة عام التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم، وتوجية التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم التعليمية وفاء فيصل موجة أول التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم، وفريق العمل المشرف على مركز تنمية القدرات والمبدعين، وقدمت رسالة شكر وتقدير  لجميع الطلبة والطالبات المشاركين بإبدعاتهم في اعمال مركز تنمية القدرات بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

 

 

تعليم الفيوم الخامس على الجمهورية في مسابقة ابدع وابتكر

 

 

تعليم الفيوم: ورش عمل ببرنامج النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

 

 

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