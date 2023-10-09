تعليم الكبار: 6 ملايين تحرروا من الأمية منذ عام 2014 .. فيديو

علق الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، استعرض "معلومات الوزراء" خطة إعلان مصر خالية من الأمية حتى ديسمبر 2024، قائلا: "مصر تبنى من جديد".



وأضاف الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ما حدث في السنوات الأخيرة من إنجازات يشهد بها القاضي والداني خير دليل على قدرة المصري على العطاء والتضحية والفداء ومجابهة التحديات".

واشار الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار،: "قضية الأمية من القضايا الشائكة التي تحظى باهتمام الرئيس السيسي"، موضحا: "6 مليون تحرروا من الأمية منذ عام 2014 حتى الآن وهو رقم غير مسبوق".

