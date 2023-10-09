نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
شبه الهدية.. فستان بشرى في دبي يثير السخرية على السوشيال ميديا|شاهد
حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في دبي.
بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك
حسب التقديرات فإن أكثر من مليون ونصف مليون منزل وبيت في فرنسا غزته حشرة البق (بق الفراش).
منذ أسابيع حشرة تضرب فرنسا في المدن بما تسمى ( البق) وهي من أخطر الحشرات التي إذا دخلت منزلا ولم ينتبه لها تفسد كل شيء وخاصة جسم الإنسان.
ومن أعراضها أنها تسبب في غالب الأحيان
ظهور بقع حمراء كبيرة
فقدان شهية النوم
ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية
حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إحدى الأفراح بـ المملكة العربية السعودية .