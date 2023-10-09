نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في دبي.

حسب التقديرات فإن أكثر من مليون ونصف مليون منزل وبيت في فرنسا غزته حشرة البق (بق الفراش).



منذ أسابيع حشرة تضرب فرنسا في المدن بما تسمى ( البق) وهي من أخطر الحشرات التي إذا دخلت منزلا ولم ينتبه لها تفسد كل شيء وخاصة جسم الإنسان.

ومن أعراضها أنها تسبب في غالب الأحيان

ظهور بقع حمراء كبيرة

فقدان شهية النوم

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إحدى الأفراح بـ المملكة العربية السعودية .