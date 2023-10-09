عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

 

شبه الهدية.. فستان بشرى في دبي يثير السخرية على السوشيال ميديا|شاهد 

 

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في دبي. 

 

 

بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك

 

حسب التقديرات فإن أكثر من مليون ونصف مليون منزل وبيت في فرنسا غزته حشرة البق (بق الفراش).


منذ أسابيع حشرة تضرب فرنسا في المدن  بما تسمى ( البق) وهي من أخطر الحشرات التي إذا دخلت منزلا ولم ينتبه لها  تفسد كل شيء وخاصة جسم الإنسان.

 

ومن أعراضها أنها تسبب في غالب الأحيان

 ظهور بقع حمراء كبيرة 
فقدان شهية النوم  

 

 

 

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية 

 

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إحدى الأفراح بـ المملكة العربية السعودية .

السعودى الفنانة اللبنانية ميريام فارس الفنانة اللبنانية الفنانة بشرى اللبنانية ميريام فارس المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية مجالي المرأة والصحة مملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ شن غارات جوية على لبنان

يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: مصر بلدنا جميعا وعلينا المحافظة عليها

وزير السياحة والآثار يفتتح مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي ..غدا

لو عندك مشاكل في واي فاي الـ iPhone.. اتبع هذه الخطوات

تحول مفاجيء.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نتنياهو يبلغ بايدن أن إسرائيل تعتزم اجتياح قطاع غزة بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. صور آثارت الجدل لـ بيلا حديد

نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ