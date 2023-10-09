بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك

حسب التقديرات فإن أكثر من مليون ونصف مليون منزل وبيت في فرنسا غزته حشرة البق (بق الفراش).



منذ أسابيع حشرة تضرب فرنسا في المدن بما تسمى ( البق) وهي من أخطر الحشرات التي إذا دخلت منزلا ولم ينتبه لها تفسد كل شيء وخاصة جسم الإنسان.

ومن أعراضها أنها تسبب في غالب الأحيان

ظهور بقع حمراء كبيرة

فقدان شهية النوم

الحمى

تسمم الدم مما ينتج عنه الصداع الحاد

انعدام الراحة النفسية

انتفاخ الجسم كله في أغلب الأحيان خاصة الأطفال

وغيرها

اما من الناحية المادية إذا لم يعالج المنزل هذه الكارثة يجب رمي كل شيء في المنزل.