السيطرة على حريق مخزن للبلاستيك بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى أحد مخازن مصانع البلاستيك بمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية، والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة حاله بحروق.

وقامت القوات بأعمال التبريد بعد السيطرة على النيران وإخمادها.

من ناحية أخرى وفور تلقيه البلاغ توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لموقع الحريق للوقوف على حجم الأضرار ومتابعة إستكمال أعمال الإطفاء.



وقال المحافظ انه تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى 7 سيارات إسعاف لنقل المتوفيين والمصابين للمستشفيات ، ووصول فريق عمل الأغاثة بمدرية التضامن الإجتماعي.



ووجّه المحافظ وكيل وزارة التضامن بصرف تعويضات لأهالي المتوفيين والمصابين، وتوجيه وكيل وزارة

الصحة بمتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.